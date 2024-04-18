У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза
Повітряну тривогу зранку, 18 квітня, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні
Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 10:40. Повітряну тривогу оголосили також в Чергівській та Київській областях.
Нагадаємо, окупаційна армія у ніч проти 18 квітня атакувала українські міста 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Бійці протиповітряної оборони знищили усі ворожі дрони.
Також окупанти за останню добу обстріляли 22 населені пункти Харківської області з різного типу озброєння. Для цього ворог використовував керовані авіабомби із фугасними боєголовками, дрони із боєприпасами і не тільки.
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