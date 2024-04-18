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У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза

18 квітня 2024 10:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза
Збиття ракети. Фото ілюстративне: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу зранку, 18 квітня, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 10:40. Повітряну тривогу оголосили також в Чергівській та Київській областях.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупаційна армія у ніч проти 18 квітня атакувала українські міста 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Бійці протиповітряної оборони знищили усі ворожі дрони.

Також окупанти за останню добу обстріляли 22 населені пункти Харківської області з різного типу озброєння. Для цього ворог використовував керовані авіабомби із фугасними боєголовками, дрони із боєприпасами і не тільки.

війна
українці
Україна
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