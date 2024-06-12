Воздушная тревога в Украине утром 12 июня

Ракеты в небе. Фото: Shutterstock

Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили утром, 12 июня. Речь идет о Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения с востока.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.

Также российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же один человек получил травмы.