Повітряна тривога в Україні зранку 12 червня

Ракети в небі. Фото: Shutterstock

Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили зранку, 12 червня. Йдеться про Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Полтавську, Черкаську, Вінницьку, Кіровоградську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці.

Також російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж одна людина отримала травми.