Повітряна тривога в Україні зранку 12 червня

У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза
Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили зранку, 12 червня. Йдеться про Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Полтавську, Черкаську, Вінницьку, Кіровоградську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні
Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці.
Також російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж одна людина отримала травми.
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