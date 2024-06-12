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У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза

12 червня 2024 09:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні зранку 12 червня
Ракети в небі. Фото: Shutterstock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили зранку, 12 червня. Йдеться про Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Полтавську, Черкаську, Вінницьку, Кіровоградську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці. 

Також російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж одна людина отримала травми.

Україна
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українці
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війна
повітряна тривога

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