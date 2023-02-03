Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В день саммита в Украине во второй раз объявляют масштабную воздушную тревогу: какова причина arrow

В день саммита в Украине во второй раз объявляют масштабную воздушную тревогу: какова причина

3 февраля 2023 16:58
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу
Россияне решили попугать прибывших в Киев еврочиновников воздушной тревогой
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Во всех регионах Украины во второй раз за день объявили массовую воздушную тревогу. Как и в первом случае, причиной включения сирен стала активность российских самолетов в Белоруссии.

О сирене сообщают многочисленные сервисы оповещения населения.

Читайте также:

Очередная воздушная тревога в Украине

Начиная с 16:34, во всех регионах Украины раздались сирены воздушной тревоги.

Первым регионом, где прозвучало уведомление сирены, стал Киев. Это произошло в 16.34.59.

Буквально через несколько минут воздушная тревога охватила все регионы Украины. Последней стала Сумщина, где сирена раздалась в 16:39.

Причина массовой тревоги

Как сообщило белорусское интернет-издание "Беларускі Гаюн", причиной тревоги в Украине является взлет российского самолета с аэродрома в белорусских Мачулищах.

По информации этого ресурса, самолет МиГ-31 Воздушно-космических сил российской федерации, который может нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", поднялся в воздух в 16:30.

Предыдущая сирена

Эта тревога стала уже второй через день. Первая прозвучала во всех регионах Украины около 11 часов дня.

Причиной первой воздушной тревоги были самолеты МиГ-31, которые поднялись в воздух с белорусского аэродрома.

Предупреждение от власти

Киевская городская администрация призвала горожан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

"Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и оставайтесь в укрытии до отбоя!" — отметили в КГГА.

Сирены под саммит

Вероятной причиной активности российской авиации в Беларуси является тот факт, что в Киеве сегодня собралось руководство Евросоюза.

Напомним, что сегодня, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В столицу уже прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.

Ключевая тема саммита – готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

Фото из открытых источников

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:37 Двух организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве оставили под стражей на время следствия

Новина з фото

18:33 "Армию дронов" пополнили комплексы беспилотников Raybird-3 украинского производства

Эксклюзив

18:30 Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации

Новина з фото

18:21 Кровь из носа и стертые пальцы: Дорофеева показала последствия съемок нового клипа "Вотсап"

18:11 Во Львове попрощаются с пятью Героями, защищавшими Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:04 Эксперт рассказал, когда ВСУ начнут большое контрнаступление

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:59 Экс-главе Херсонской ОВА объявили подозрение: в чем его обвиняют

17:58 "Львовская железная дорога" предупреждает об изменениях в расписании движения пригородных поездов

17:54 Мы не напуганы, мы не боимся кремля, — президент Евросовета

Эксклюзив

18:30 Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации

Новина з відео

17:14 В Одесской области разоблачили коррупционную схему оформления документов моряков: подробности

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 февраля: Близнецам — уединение и отдых, Девам — встать на путь перемен

Новина з відео

15:51 СБУ поймала на взятке чиновников таможни в Черновицкой области

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Новина з відео

11:20 Одесса технически готова к переходу на графики отключения света

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Актуальное по теме

None 3 Февраль 18:23

Эксперт рассказал, когда ВСУ начнут большое контрнаступление

None 3 Февраль 16:38

​​​Под Мелитополем уничтожили большую базу оккупантов: раненых вывозили грузовиками

None 3 Февраль 13:04

Эксперт назвал месяцы, которые станут самыми горячими на фронте

None 3 Февраль 12:03

Россияне обстреляли город в Донецкой области запрещенными кассетными боеприпасами

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB