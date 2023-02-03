В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу

Россияне решили попугать прибывших в Киев еврочиновников воздушной тревогой

Во всех регионах Украины во второй раз за день объявили массовую воздушную тревогу. Как и в первом случае, причиной включения сирен стала активность российских самолетов в Белоруссии.

О сирене сообщают многочисленные сервисы оповещения населения.

Очередная воздушная тревога в Украине

Начиная с 16:34, во всех регионах Украины раздались сирены воздушной тревоги.

Первым регионом, где прозвучало уведомление сирены, стал Киев. Это произошло в 16.34.59.

Буквально через несколько минут воздушная тревога охватила все регионы Украины. Последней стала Сумщина, где сирена раздалась в 16:39.

Причина массовой тревоги

Как сообщило белорусское интернет-издание "Беларускі Гаюн", причиной тревоги в Украине является взлет российского самолета с аэродрома в белорусских Мачулищах.

По информации этого ресурса, самолет МиГ-31 Воздушно-космических сил российской федерации, который может нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", поднялся в воздух в 16:30.

Предыдущая сирена

Эта тревога стала уже второй через день. Первая прозвучала во всех регионах Украины около 11 часов дня.

Причиной первой воздушной тревоги были самолеты МиГ-31, которые поднялись в воздух с белорусского аэродрома.

Предупреждение от власти

Киевская городская администрация призвала горожан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

"Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и оставайтесь в укрытии до отбоя!" — отметили в КГГА.

Сирены под саммит

Вероятной причиной активности российской авиации в Беларуси является тот факт, что в Киеве сегодня собралось руководство Евросоюза.

Напомним, что сегодня, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В столицу уже прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.

Ключевая тема саммита – готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

Фото из открытых источников