В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу

В день саммита в Украине во второй раз объявляют масштабную воздушную тревогу: какова причина
Во всех регионах Украины во второй раз за день объявили массовую воздушную тревогу. Как и в первом случае, причиной включения сирен стала активность российских самолетов в Белоруссии.
О сирене сообщают многочисленные сервисы оповещения населения.
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Очередная воздушная тревога в Украине
Начиная с 16:34, во всех регионах Украины раздались сирены воздушной тревоги.
Первым регионом, где прозвучало уведомление сирены, стал Киев. Это произошло в 16.34.59.
Буквально через несколько минут воздушная тревога охватила все регионы Украины. Последней стала Сумщина, где сирена раздалась в 16:39.
Причина массовой тревоги
Как сообщило белорусское интернет-издание "Беларускі Гаюн", причиной тревоги в Украине является взлет российского самолета с аэродрома в белорусских Мачулищах.
По информации этого ресурса, самолет МиГ-31 Воздушно-космических сил российской федерации, который может нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", поднялся в воздух в 16:30.
Предыдущая сирена
Эта тревога стала уже второй через день. Первая прозвучала во всех регионах Украины около 11 часов дня.
Причиной первой воздушной тревоги были самолеты МиГ-31, которые поднялись в воздух с белорусского аэродрома.
Предупреждение от власти
Киевская городская администрация призвала горожан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.
"Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и оставайтесь в укрытии до отбоя!" — отметили в КГГА.
Сирены под саммит
Вероятной причиной активности российской авиации в Беларуси является тот факт, что в Киеве сегодня собралось руководство Евросоюза.
Напомним, что сегодня, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В столицу уже прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.
Ключевая тема саммита – готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.
Фото из открытых источников