В Україні удруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу

У день саміту в Україні вдруге оголошують масштабну повітряну тривогу: яка причина
У всіх регіонах України удруге за день оголосили масову повітряну тривогу. Як і у першому випадку, причиною увімкнення сирен стала активність російських літаків у Білорусі.
Про сирену повідомляють численні сервіси оповіщення населення.
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Чергова повітряна тривога в Україні
Починаючи з 16:34, у всіх регіонах України залунали сирени повітряної тривоги.
Першим регіоном, де прозвучало сповіщення сирени, став Київ. Це відбулося о 16:34:59.
Буквально за кілька хвилин повітряна тривога охопила усі регіони України. Останньою стала Сумщина, де сирена залунала о 16:39.
Причина масової тривоги
Як повідомило білоруське інтернет-видання "Беларускі Гаюн", причиною тривоги в Україні є злет російського літака з аеродрома в білоруських Мачулищах.
За інформацією цього ресурсу, літак МіГ-31 Повітряно-космічних сил російської федерації, який може нести гіперзвукову ракету "Кинжал", піднявся у повітря о 16:30.
Попередня сирена
Ця тривога стала вже другою за день. Перша пролунала у всіх регіонах України близько 11-ї години дня.
Причиною першої повітряної тривоги також були літаки МіГ-31, які піднялися у повітря з білоруського аеродрому.
Попередження від влади
Київська міська адміністрація закликала містян не нехтувати сигналом повітряної тривоги.
"Будь ласка, подбайте про власну безпеку та залишайтеся в укритті до відбою!" — наголосили у КМДА.
Сирени під саміт
Імовірною причиною активністю російської авіації у Білорусі є той факт, що у Києві сьогодні зібралося керівництво Євросоюзу.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. До столиці вже прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів.
Ключова тема саміту — готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.
Фото з відкритих джерел