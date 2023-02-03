В Україні удруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу

Росіяни вирішили полякати єврочиновників, які прибули до Києва, повітряною тривогою

У всіх регіонах України удруге за день оголосили масову повітряну тривогу. Як і у першому випадку, причиною увімкнення сирен стала активність російських літаків у Білорусі.

Про сирену повідомляють численні сервіси оповіщення населення.

Чергова повітряна тривога в Україні

Починаючи з 16:34, у всіх регіонах України залунали сирени повітряної тривоги.

Першим регіоном, де прозвучало сповіщення сирени, став Київ. Це відбулося о 16:34:59.

Буквально за кілька хвилин повітряна тривога охопила усі регіони України. Останньою стала Сумщина, де сирена залунала о 16:39.

Причина масової тривоги

Як повідомило білоруське інтернет-видання "Беларускі Гаюн", причиною тривоги в Україні є злет російського літака з аеродрома в білоруських Мачулищах.

За інформацією цього ресурсу, літак МіГ-31 Повітряно-космічних сил російської федерації, який може нести гіперзвукову ракету "Кинжал", піднявся у повітря о 16:30.

Попередня сирена

Ця тривога стала вже другою за день. Перша пролунала у всіх регіонах України близько 11-ї години дня.

Причиною першої повітряної тривоги також були літаки МіГ-31, які піднялися у повітря з білоруського аеродрому.

Попередження від влади

Київська міська адміністрація закликала містян не нехтувати сигналом повітряної тривоги.

"Будь ласка, подбайте про власну безпеку та залишайтеся в укритті до відбою!" — наголосили у КМДА.

Сирени під саміт

Імовірною причиною активністю російської авіації у Білорусі є той факт, що у Києві сьогодні зібралося керівництво Євросоюзу.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. До столиці вже прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів.

Ключова тема саміту — готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.

Фото з відкритих джерел