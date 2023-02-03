Повітряна тривога 3 лютого - що відомо

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: яка причина
Вранці 3 лютого по всій території України оголосили повітряну тривогу. Про небезпеку повідомляють у зв'язку із піднятим у Білорусі винищувачем рф.
Про це пише Новини.LIVE.
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По всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Білорусі в повітря підняли потенційний носій гіперзвукових ракет "Кинджал" винищувач МіГ-31К.
Нагадаємо, маневри російських кораблів у Чорному морі вказують на підготовку до нового ракетного удару.