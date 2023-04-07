В Госдепе сделали заявление о настоящей цели российской агрессии против Украины

Российские оккупанты в Украине

Полномасштабная война россии в Украине преследует цель полного уничтожения Украинского государства. Но США будут поддерживать храбрых украинцев столько, сколько это потребуется.

Об этом заявил официальный русскоязычный Telegram-канал Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

Читайте также:

Правда о российском вторжении

В Госдепартаменте опровергли заявления россии о том, что "специальная военная операция" была начата российской федерацией исключительно для защиты и возвращения своих "исторических территорий".

На самом деле, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство США, все маневры россии — попытка стереть суверенную Украину с политической карты мира.

США до конца с Украиной

"Храбрые украинцы будут продолжать неукоснительно защищать свою страну и демократию", — подчеркнули в Государственном департаменте США.

Соединенные Штаты Америки, заверило внешнеполитическое ведомство США, будут солидарны с Украиной столько, сколько это потребуется.

Напомним, что в Национальном банке Украины рассказали о прямых потерях материальных активов и инфраструктуры из-за полномасштабного вторжения россии. По предварительным оценкам – это 2/3 от довоенного внутреннего валового продукта (ВВП) Украины.

Фото из российских СМИ