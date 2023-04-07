У Держдепі зробили заяву про справжню мету російської агресії проти України

Російські окупанти в Україні

Повномасштабна війна росії в Україні має на меті повне знищення Української держави. Але США будуть підтримувати хоробих українців стільки, скільки це буде потрібно.

Про це заявив офіційний російськомовний Telegram-канал Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

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У Держдепартаменті спростували заяви росії про те, що "спеціальна військова операція" була розпочата російською федерацією винятково для захисту і повернення своїх "історичних територій".

Насправді, наголосило зовнішньополітичне відомство США, усі маневри росії — це спроба стерти суверенну Україну з політичної карти світу.

США до кінця з Україною

"Хоробрі українці продовжуватимуть неухильно захищати свою країну та демократію", — наголосили у Державному департаменті США.

Сполучені Штати Америки, запевнило зовнішньополітичне відомство США, будуть солідарні з Україною стільки, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, що у Національному банку України розповіли про прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури через повномасштабне вторгнення росії. За попередніми оцінками — це 2/3 від довоєнного внутрішнього валового продукту (ВВП) України.

Фото з російських ЗМІ