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В Госпогранслужбе показали работу "ловцов шахедов"

9 ноября 2023 09:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Госпогранслужбе показали работу "ловцов шахедов"
Военные сбивают "шахеды" РФ. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После сигнала воздушной тревоги мобильные огневые группы пограничников оперативно выезжают на определенные позиции. Уже на месте бойцы отслеживают вражеские цели и уничтожают их.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и показали блестящее видео работы военных.

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В ГПСУ рассказали, что после сигнала "Воздушная тревога" мобильные огневые группы пограничников оперативно выезжают на определенные позиции. Уже на месте бойцы отслеживают вражеские цели и уничтожают их.

"Такая боевая работа помогает усилить ПВО. Например, только в течение октября пограничники уничтожили десяток вражеских "шахедов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в сети показали, как бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении и "минусируют" их самолеты в нашем небе.

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