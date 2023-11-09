У Держприкордонслужбі показали роботу "ловців шахедів"

Військові збивають "шахеди" РФ. Фото: скриншот

Після сигналу повітряної тривоги мобільні вогневі групи прикордонників оперативно виїжджають на визначені позиції. Вже на місці бійці відслідковують ворожі повітряні цілі та знищують їх.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі та показали блискуче відео роботи військових.

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У ДПСУ розповіли, що після сигналу "Повітряна тривога" мобільні вогневі групи прикордонників оперативно виїжджають на визначені позиції. Вже на місці бійці відслідковують ворожі повітряні цілі та знищують їх.

"Така бойова робота допомагає підсилити ППО. Наприклад, лише протягом жовтня прикордонники знищили десяток ворожих "шахедів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали, як бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47-ї окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку та "мінусують" їхні літаки в нашому небі.