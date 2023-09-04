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В мережі показали, як зенітники 47 бригади "мінусують" ворожі гелікоптери

4 вересня 2023 20:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В мережі показали, як зенітники 47 бригади "мінусують" ворожі гелікоптери
Українські зенітники під час бойового завдання. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку. Російські гелікоптери більше не почувають себе впевнено в українському небі.

В мережі з'явилося відео одного із звитяжних буднів українських зенітників. 

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Зенітники знищують ворога

"Одні — у постійній готовності, інші — тренуються. І цей процес безперервний. Розслабишся — ворожа авіація буде над нами", — розповідають воїни.

Бійці 47 окремої механізованої бригади наголошують, що їм вдалося змусити російські гелікоптери діяти не так самовпевнено.

"Поки 47 ОМБр не приїхала на Мелітопольський напрямок, окупанти літали тут впевнено та нагло. Але після того, як знищили один ворожий Су-25, та вісім вертольотів Ка-52, їх впевненість перетворилася на страх", — кажуть бійці 47 бригади.

Загальна сума втрат окупантів оцінюється в $139 млн.

Як ми раніше повідомляли, львівські десантники показали, як залишили ворога без БТР-3.

Нагадуємо, у Головному управління розвідки України показали, як відбувались атаки на російські аеродроми. Завдяки професійній роботі вдається знищувати авіацію ворога.

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