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В Госспецтрансслужбе рассказали, почему невозможно возводить фортификации на границе

13 мая 2024 09:15
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Бригадир София
редактор
В Госспецтрансслужбе рассказали, почему невозможно возводить фортификации на границе
Фортификация в Харьковской области. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Госспецтрансслужбе заявили, что строительство оборонных сооружений непосредственно на государственной границе невозможно. Также в ведомстве отметили, что работы по фортификации Харьковской области проводятся на нескольких уровнях обороны.

Об этом сообщил глава Госспецтрансслужбы Александр Яковец в эфире телемарафона.

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Александр Яковец высказал мнение, что сооружение защитных сооружений во время постоянных обстрелов со стороны врага абсурдно. Он отметил, что наиболее эффективные оборонительные линии расположены на некотором расстоянии от фронта.

"Это позволяет использовать и средства инженерного вооружения, и железобетонные сооружения. Перед ним расположен рубеж, где работают подразделения Командования сил поддержки ВСУ и Государственной специальной службы транспорта", — заявил Яковец.

Напомним, командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что на Харьковщине не было первой линии фортификаций и мин. По его мнению, это позволило россиянам "свободно войти в серую зону по всей линии границы".

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка знала о планах российских оккупантам наступать в Харьковской области. Действия противника в этом направлении начались по известному графику.

война
ВСУ
Украина
Харьковская область
оккупанты
война в Украине

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