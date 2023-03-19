В Госспецсвязи предупредили об опасном виде хакерских атак россиян: как уберечься
В Госспецсвязи предупредили, что российские хакеры распространяют зараженное программное обеспечение из-за торрентов. Таким образом, они воруют личные данные украинцев.
Об этом сообщили Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
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Российские хакеры
В Госспецсвязи предупреждают, что загрузка сломанного программного обеспечения опасна. Обычно такое ПО распространяется с помощью торрент-трекеров, чем активно пользуются злоумышленники, в том числе российские спецслужбы, которые добавляют к сломанному ПО вредоносный код.
Отмечается, что хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах. Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными.
"Во многих постсоветских странах системные администраторы до сих пор используют нелицензионное программное обеспечение (в том числе операционные системы) в учреждениях и компаниях разных форм собственности, распространяемое с помощью торрент-трекеров. Устанавливая сломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин. Особенно опасно использование сломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена", — объяснили в ведомстве.
В Госспецсвязи отметили, что рядовые украинские пользователи также находятся в зоне риска, устанавливая нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников, торрентов в частности.
Напомним, недавно президент "Киевстар" рассказал, как изменились кибератаки россиян во время полномасштабной войны. Главной целью кибератак есть объекты энергетической инфраструктуры.