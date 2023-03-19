У Держспецзв'язку попередили про небезпечний вид хакерських атак росіян: як вберегтись

Чим небезпечне завантаження зламаного програмного забезпечення

У Держспецзв'язку попередили, що російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення через торенти. Таким чином вони крадуть особисті дані українців.

Про це повідомили Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Російські хакери

У Держспецзв'язку попереджають, що завантаження зламаного програмного забезпечення — небезпечне. Зазвичай таке ПЗ розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зловмисники, зокрема російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код.

Зазначається, що хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними.

"У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (зокрема операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин. Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено", — пояснили у відомстві.

У Держспецзв'язку зазначили, що пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема.

Нагадаємо, нещодавно президент "Київстар" розповів, як змінилися кібератаки росіян під час повномасштабної війни. Головною ціллю кібератак є об'єкти енергетичної інфраструктури.