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У Держспецзв'язку попередили про небезпечний вид хакерських атак росіян: як вберегтись

19 березня 2023 12:27
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Чим небезпечне завантаження зламаного програмного забезпечення
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Держспецзв'язку попередили, що російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення через торенти. Таким чином вони крадуть особисті дані українців.

Про це повідомили Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

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У Держспецзв'язку попереджають, що завантаження зламаного програмного забезпечення — небезпечне. Зазвичай таке ПЗ розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим  активно користуються зловмисники, зокрема російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код. 

Зазначається, що хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними. 

"У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (зокрема операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин. Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено", — пояснили у відомстві. 

У Держспецзв'язку зазначили, що пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема.

Нагадаємо, нещодавно президент "Київстар" розповів, як змінилися кібератаки росіян під час повномасштабної війни. Головною ціллю кібератак є об'єкти енергетичної інфраструктури.

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