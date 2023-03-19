У Держспецзв'язку попередили про небезпечний вид хакерських атак росіян: як вберегтись
У Держспецзв'язку попередили, що російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення через торенти. Таким чином вони крадуть особисті дані українців.
Про це повідомили Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
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Російські хакери
У Держспецзв'язку попереджають, що завантаження зламаного програмного забезпечення — небезпечне. Зазвичай таке ПЗ розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зловмисники, зокрема російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код.
Зазначається, що хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними.
"У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (зокрема операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин. Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено", — пояснили у відомстві.
У Держспецзв'язку зазначили, що пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема.
Нагадаємо, нещодавно президент "Київстар" розповів, як змінилися кібератаки росіян під час повномасштабної війни. Головною ціллю кібератак є об'єкти енергетичної інфраструктури.