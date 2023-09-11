Взрывы в Днепре сегодня 11 сентября: вражеский обстрел БпЛА

Взрывы ночью в городе. Фото: google.com

В Украине, во время воздушной тревоги в ряде областей, прогремел мощный взрыв в Днепре. Это произошло сегодня, 11 сентября, около 3:30. По данным местных СМИ, работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Днепре сегодня 11 сентября

Обновлено 03:38. Взрывы в Днепре — последствия работы ПВО. По данным местных СМИ, первый раздался один мощный взрыв, а за ним еще несколько.

Обновлено 03:47. Опасность удара БпЛА продолжается во всех "красных" областях. Кроме других регионов, воздушная тревога переместилась и в Кировоградскую область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня ночью, 11 сентября, местные жители слышали сильнейшие взрывы в Херсоне. В настоящее время воздушная тревога в области не объявлена.

Также мы сообщали, что южные и восточные области Украины сегодня, 11 сентября, снова покраснели. Так, объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и других областях из-за угрозы удара БпЛА.