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В Днепре мощный взрыв: вражеский обстрел

11 сентября 2023 03:37
обновлено: 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепре сегодня 11 сентября: вражеский обстрел БпЛА
Взрывы ночью в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине, во время воздушной тревоги в ряде областей, прогремел мощный взрыв в Днепре. Это произошло сегодня, 11 сентября, около 3:30. По данным местных СМИ, работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Днепре сегодня 11 сентября

Обновлено 03:38. Взрывы в Днепре — последствия работы ПВО. По данным местных СМИ, первый раздался один мощный взрыв, а за ним еще несколько.

Обновлено 03:47. Опасность удара БпЛА продолжается во всех "красных" областях. Кроме других регионов, воздушная тревога переместилась и в Кировоградскую область.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 11 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня ночью, 11 сентября, местные жители слышали сильнейшие взрывы в Херсоне. В настоящее время воздушная тревога в области не объявлена.

Также мы сообщали, что южные и восточные области Украины сегодня, 11 сентября, снова покраснели. Так, объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и других областях из-за угрозы удара БпЛА.

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