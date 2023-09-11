Вибухи в Дніпрі сьогодні 11 вересня: ворожий обстріл БпЛА

Вибухи вночі в місті. Фото: google.com

В Україні, під час повітряної тривоги в низці областей, пролунав потужний вибух у Дніпрі. Це сталося сьогодні, 11 вересня, близько 3:30. За даними місцевих ЗМІ, працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Дніпрі сьогодні 11 вересня

Оновлено 03:38. Вибухи в Дніпрі — наслідки роботи ППО. За даними місцевих ЗМІ, першу пролунав один потужний вибух, а за ним ще кілька.

Оновлено 03:47. Небезпека удару БпЛА триває в усіх "червоних" областях. Окрім інших регіонів, повітряна тривога перемістилася й на Кіровоградщину.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 11 вересня, місцеві жителі чули сильні вибухи в Херсоні. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.

Також ми повідомляли, що південні та східні області України сьогодні, 11 вересня, знову почервоніли. Так, оголошено повітряну тривогу в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та інших областях через загрозу удару БпЛА.