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В Днепре прогремели взрывы

8 мая 2023 22:16
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Днепре прогремели взрывы
Власти Днепропетровщины сообщают о работе ПВО
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вечером понедельника, 8 мая, житель города Днепра слышал звуки взрывов. Власти Днепропетровской области сообщают о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщают жители области в соцсетях и глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

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Информацию о взрывах в Днепре подтвердил и мэр города Борис Филатов.

Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Карта воздушной тревоги по состоянию на эту минуту выглядит так.

Карта воздушных тревог вечером 8 мая. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог вечером 8 мая. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня вечером также россияне нанесли ракетные удары по Харькову и области.

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