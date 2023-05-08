В Днепре прогремели взрывы
Вечером понедельника, 8 мая, житель города Днепра слышал звуки взрывов. Власти Днепропетровской области сообщают о работе противовоздушной обороны.
Об этом сообщают жители области в соцсетях и глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
Информацию о взрывах в Днепре подтвердил и мэр города Борис Филатов.
Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Карта воздушной тревоги по состоянию на эту минуту выглядит так.
Напомним, сегодня вечером также россияне нанесли ракетные удары по Харькову и области.