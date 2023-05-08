В Днепре прогремели взрывы

Власти Днепропетровщины сообщают о работе ПВО

Вечером понедельника, 8 мая, житель города Днепра слышал звуки взрывов. Власти Днепропетровской области сообщают о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщают жители области в соцсетях и глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

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Информацию о взрывах в Днепре подтвердил и мэр города Борис Филатов.

Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Карта воздушной тревоги по состоянию на эту минуту выглядит так.

Карта воздушных тревог вечером 8 мая. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня вечером также россияне нанесли ракетные удары по Харькову и области.