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У Дніпрі прогриміли вибухи

8 травня 2023 22:16
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Дніпрі прогриміли вибухи
Влада Дніпропетровщини повідомляє про роботу ППО
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Ввечері понеділка, 8 травня, жителя міста Дніпро чули звуки вибухів. Влада Дніпропетровської області повідомляє про роботу протиповітряної оборони. 

Про це повідомляють жителі області у соцмережах та голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак

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Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Карта повітряної тривоги станом на цю хвилину має такий вигляд. 

Карта повітряних тривог увечері 8 травня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог увечері 8 травня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні ввечері також росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та області. 

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