У Дніпрі прогриміли вибухи

Влада Дніпропетровщини повідомляє про роботу ППО

Ввечері понеділка, 8 травня, жителя міста Дніпро чули звуки вибухів. Влада Дніпропетровської області повідомляє про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляють жителі області у соцмережах та голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

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Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Карта повітряної тривоги станом на цю хвилину має такий вигляд.

Карта повітряних тривог увечері 8 травня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні ввечері також росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та області.

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