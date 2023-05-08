У Дніпрі прогриміли вибухи
Ввечері понеділка, 8 травня, жителя міста Дніпро чули звуки вибухів. Влада Дніпропетровської області повідомляє про роботу протиповітряної оборони.
Про це повідомляють жителі області у соцмережах та голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.
Інформацію про вибухи у Дніпрі підтвердив і мер міста Борис Філатов.
Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Карта повітряної тривоги станом на цю хвилину має такий вигляд.
Нагадаємо, сьогодні ввечері також росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та області.
Новина доповнюється...