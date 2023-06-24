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В Днепропетровской и Черкасской областях прогремели взрывы: атака ракетами

24 июня 2023 02:46
обновлено: 03:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Днепропетровской и Черкасской областях прогремели взрывы: атака ракетами
Взрывы в Ивано-Франковске. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 24 июня, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Днепре раздавались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 02:47. В Днепре прогремел взрыв. Воздушные силы заявили, что работает ПВО.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:52. Взрывы в Черкасской области. Работает ПВО.

Обновлено 02:55. В Днепре – повторные взрывы.

Обновлено 03:19. В Днепре раздаются повторные взрывы.

Обновлено 03:24. В Днепре прогремело еще несколько взрывов.

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