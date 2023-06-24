В Днепропетровской и Черкасской областях прогремели взрывы: атака ракетами
24 июня 2023 02:46
обновлено: 03:25
Взрывы в Ивано-Франковске. Иллюстративное фото: google.com
Ночью, 24 июня, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Днепре раздавались взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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