В Днепропетровской и Черкасской областях прогремели взрывы: атака ракетами

Взрывы в Ивано-Франковске. Иллюстративное фото: google.com

Ночью, 24 июня, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Днепре раздавались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Источник: t.me/kpszsu

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