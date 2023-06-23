Україна готується до ударів по енергетиці восени, — Скібіцький

Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький. Фото: google

Україна інтенсивно готується до потенційних атак на електростанції найближчої осені. Також влада враховує факт виробництва ракет у Росії та неуспішні попередні спроби поразки української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.

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"Ми готуємося. Ми усвідомлюємо серйозність цього питання, так само як і наші союзники. І варто згадати, що протиповітряний захист на цей час — один із ключових напрямів для посилення боєздатності Збройних сил України", - підкреслив Скібіцький.

Скібіцький наголосив, що для захисту стратегічних об'єктів, цивільних населених пунктів, необхідне посилення систем протиповітряної оборони.

В Україні працюють над зміцненням ППО

"Ми активно працюємо над зміцненням нашої системи ППО, придбанням нових комплексів ППО. Цьому було присвячено і конференцію у форматі "Рамштайн". Пріоритетними питаннями на сьогодні є протиповітряний захист, ракети та можливість придбання більшої кількості сучасних ППО комплексів", — заявив він.

За словами Скібіцького, перша хвиля атак на енергетичні об'єкти не принесла очікуваного результату.

"Наша система електропостачання та генерації електроенергії змогла встояти. Ми успішно подолали зимовий період", — заявив він.

Виробництво ракет у РФ

Крім того, Скібіцький уточнив, що виробництво ракет, що продовжується, в Росії змушує розвідку розглядати можливі спроби відключення електроенергії в Україні з настанням осені.

Він також зазначив, що іноземні протиповітряні системи оборони мають високу ефективність. При цьому для захисту стратегічних об'єктів, цивільних населених пунктів потрібне посилення систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що Російська Федерація постійно загрожує світу розміщенням ядерних боєголовок у Білорусі. Втім, влада України готова до такого сценарію.

Також ми писали, що під час пропагандистської програми "60 хвилин" президент Росії Володимир Путін зробив злісну заяву у бік Альянсу щодо ядерної зброї. Кремлівський диктатор заявив, що НАТО хоче, щоб РФ скоротила обсяги "ядерки".