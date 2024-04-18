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В Днепре раздались громкие взрывы

18 апреля 2024 10:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Днепре раздались громкие взрывы
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Днепре раздалась серия громких взрывов утром, 18 апреля. Перед этим в городе и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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10:18 в Днепре объявили воздушную тревогу.

10:21 в городе раздались громкие взрывы.

Взрыв в Днепре 18 апреля
Скриншот сообщений

Напомним, в ночь на 18 апреля взрывы гремели в Киевской, а впоследствии и в Хмельницкой области. В регионах в разное время была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

Добавим, за минувшие сутки российские оокупанты нанесли 235 ударов по Запорожской области, под прицелом находились семь населенных пунктов. К счастью, гражданские не пострадали.

Также российские захватчики не перестают терроризировать Херсон и область. За минувшие сутки под прицелом врага оказались жилые кварталы в населенных пунктах региона. В результате агрессии РФ 16 человек получили травмирование.

война
взрыв
россияне
Днепр
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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