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У Дніпрі пролунали гучні вибухи

18 квітня 2024 10:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Дніпрі пролунали гучні вибухи
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Дніпрі пролунала серія гучних вибухів вранці, 18 квітня. Перед цим у місті та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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10:18 у Дніпрі оголосили повітряну тривогу. 

10:21 у місті пролунали гучні вибухи. 

Вибух у Дніпрі 18 квітня
Скриншот дописів

Нагадаємо, в ніч проти 18 квітня вибухи гриміли в Київській, а згодом і в Хмельницькій області. В регіонах в різний час була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

Додамо, за минулу добу російські окупанти завдали 235 ударів по Запорізькій області, під прицілом були сім населених пунктів. На щастя, цивільні не постраждали.  

Також російські загарбники не припиняють тероризувати Херсон та область. За минулу добу під прицілом ворога опинилися житлові квартали у населених пунктах регіону. Внаслідок агресії РФ 16 людей отримали травмування. 

війна
вибух
росіяни
Дніпро
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війна в Україні

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