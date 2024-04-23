В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

Ракета в небе. Фото: EPA

Взрывы в Днепре раздались днем, 23 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Днепре

"В Днепре слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 12:54. В Днепре прогремели повторные взрывы.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Напомним, за последние сутки удары российской армии забрали жизни двух мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрелов.

Также ночью 23 апреля враг выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.