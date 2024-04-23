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У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

23 квітня 2024 12:44
оновлено: 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Дніпрі пролунали вдень, 23 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Дніпрі чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 12:54. У Дніпрі пролунали повторні вибухи.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, за останню добу удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу.

Також вночі проти 23 квітня ворог випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти. 

війна
вибух
Дніпро
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога

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