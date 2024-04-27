Взрыв в городе. Фото иллюстративное: соцсети

В Днепре прогремели мощные взрывы. Их причины и последствия выясняются. Продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в субботу, 27 апреля.

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В Днепре раздались взрывы. Пока их последствия не известны.

В настоящее время воздушная тревога звучит в девяти областях Украины. Военные советуют гражданским жителям оставаться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что утром 27 апреля по областям распространилась воздушная тревога из-за пусков ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс и крылатых ракет "Кинжал" из истребителя Миг-31К. В связи с этим раздавались взрывы в Днепре и Львовской области.