Вибух у місті. Фото ілюстративне: соцмережі

У Дніпрі пролунали потужні вибухи. Їх причини і наслідки наразі з'ясовуються. Триває повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у суботу, 27 квітня.

Читайте також:

Обстріл Дніпра

У Дніпрі пролунали вибухи. Наразі їхні наслідки невідомі.

Наразі повітряна тривога лунає в дев'яти областях України. Військові радять цивільним мешканцям залишатися в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вранці 27 квітня областями поширилась повітряна тривога через пуски ракет із бомбардувальників Ту-95 мс та крилатих ракет "Кинджал" із винищувача Міг-31К. У зв'язку з цим лунали вибухи в Дніпрі та Львівській області.