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У Дніпрі пролунали вибухи

27 квітня 2024 10:53
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Павло Зінченко
редактор
У Дніпрі пролунали вибухи
Вибух у місті. Фото ілюстративне: соцмережі
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Дніпрі пролунали потужні вибухи. Їх причини і наслідки наразі з'ясовуються. Триває повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у суботу, 27 квітня.

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У Дніпрі пролунали вибухи. Наразі їхні наслідки невідомі.

Наразі повітряна тривога лунає в дев'яти областях України. Військові радять цивільним мешканцям залишатися в укриттях.

Украина
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вранці 27 квітня областями поширилась повітряна тривога через пуски ракет із бомбардувальників Ту-95 мс та крилатих ракет "Кинджал" із винищувача Міг-31К. У зв'язку з цим лунали вибухи в Дніпрі та Львівській області.

війна
вибух
Дніпро
Україна
обстріли

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