У Дніпрі пролунали вибухи
27 квітня 2024 10:53
Вибух у місті. Фото ілюстративне: соцмережі
У Дніпрі пролунали потужні вибухи. Їх причини і наслідки наразі з'ясовуються. Триває повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у суботу, 27 квітня.
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У Дніпрі пролунали вибухи. Наразі їхні наслідки невідомі.
Наразі повітряна тривога лунає в дев'яти областях України. Військові радять цивільним мешканцям залишатися в укриттях.
Нагадаємо, що вранці 27 квітня областями поширилась повітряна тривога через пуски ракет із бомбардувальників Ту-95 мс та крилатих ракет "Кинджал" із винищувача Міг-31К. У зв'язку з цим лунали вибухи в Дніпрі та Львівській області.
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