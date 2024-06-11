В Днепре во вторник, 11 июня, слышны взрывы

В Днепре раздались взрывы
В Днепре во вторник, 11 июня, были слышны взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Взрывы в Днепре 11 июня
Воздушные силы предупреждали украинцев об активности вражеской тактической авиации на юго-востоке, в результате чего существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Позже там сообщили о движении ракеты в направлении Днепра и угрозе применения баллистического вооружения с востока.
По данным мониторингового Telegram-канала monitor, россияне запустили на Днепр управляемую авиационную ракету.
Отметим, что по состоянию на 14.30 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, ночью 10 июня оккупанты сбросили на жилой квартал в Константиновке КАБ-500. В результате авиаудара пятеро гражданских граждан получили ранения.
Также мы писали, что из-за российского удара КАБами по Харькову есть погибший. Мужчина скончался в больнице.
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