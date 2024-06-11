Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Днепре раздались взрывы arrow

В Днепре раздались взрывы

11 июня 2024 14:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Днепре во вторник, 11 июня, слышны взрывы
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Днепре во вторник, 11 июня, были слышны взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Читайте также:

Взрывы в Днепре 11 июня

Воздушные силы предупреждали украинцев об активности вражеской тактической авиации на юго-востоке, в результате чего существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

null
Скриншот поста Воздушных сил

Позже там сообщили о движении ракеты в направлении Днепра и угрозе применения баллистического вооружения с востока.

null
Скриншот поста Воздушных сил

По данным мониторингового Telegram-канала monitor, россияне запустили на Днепр управляемую авиационную ракету.

null
Скриншот поста monitor

Отметим, что по состоянию на 14.30 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Луганской областях и в Крыму.

тревога в Украине 11 июня
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью 10 июня оккупанты сбросили на жилой квартал в Константиновке КАБ-500. В результате авиаудара пятеро гражданских граждан получили ранения.

Также мы писали, что из-за российского удара КАБами по Харькову есть погибший. Мужчина скончался в больнице.

оккупанты
взрыв
ПВО
обстрелы
Днепр
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор