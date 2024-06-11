В Днепре во вторник, 11 июня, слышны взрывы

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

В Днепре во вторник, 11 июня, были слышны взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

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Взрывы в Днепре 11 июня

Воздушные силы предупреждали украинцев об активности вражеской тактической авиации на юго-востоке, в результате чего существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже там сообщили о движении ракеты в направлении Днепра и угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Скриншот поста Воздушных сил

По данным мониторингового Telegram-канала monitor, россияне запустили на Днепр управляемую авиационную ракету.

Скриншот поста monitor

Отметим, что по состоянию на 14.30 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью 10 июня оккупанты сбросили на жилой квартал в Константиновке КАБ-500. В результате авиаудара пятеро гражданских граждан получили ранения.

Также мы писали, что из-за российского удара КАБами по Харькову есть погибший. Мужчина скончался в больнице.