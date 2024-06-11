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Росіяни завдали авіаудару по Донеччині — п'ятеро поранених

11 червня 2024 09:43
- Галина Шподарева
Росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал у Костянтинівці — багато поранених
П'ятеро людей поранені внаслідок авіаудару по Костянтинівці. Фото: Донецька обласна прокуратура
- Галина Шподарева

Вночі 10 червня окупанти скинули на житловий квартал у Костянтинівці КАБ-500. Внаслідок авіаудару п’ятеро цивільних громадян дістали поранення. 

Про це повідомили в пресслужбі Донецької обласної прокуратури у вівторок, 11 червня. 

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Наслідки авіаудару по Костянтинівці. Фото: Донецька обласна прокуратура

Яке озброєння окупанти застосували на Донеччині

За даними правоохоронців, вибух в Костянтинівці пролунав о 23:20. За попередньою інформацією, для удару по прифронтовому населеному пункту ворог застосував КАБ-500 з універсальним модулем планування й корекції.

Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків: в оселях вибиті вікна та шибки. Постраждали п'ятеро людей. Чоловіка 65 років та чотирьох жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні. У потерпілих діагностували черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни завдали авіаудару по Донеччині — п'ятеро поранених - фото 2
Наслідки авіаудару по Костянтинівці. Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, сьогодні в лікарні помер чоловік, якого напередодні дістали з-під завалів після удару КАБами по Харкову. Семеро людей зазнали поранень. 

Впродовж доби окупанти завдали 548 разів ударів по Запорізькій області. Під час атаки по Пологівському району зазнали поранень двоє жінок та чоловік. 

Цієї доби українські захисники знищили ще 1100 окупантів, вразили російські танки та системи ППО. Крім того, були знищені артилерійські системи та безпілотники.

авіабомба
Донецька область
прокуратура
обстріли
військові злочини
війна
поранення

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