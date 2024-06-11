У Дніпрі у вівторок, 11 червня, чутно вибухи

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі

У Дніпрі у вівторок, 11 червня, було чутно вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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Вибухи в Дніпрі 11 червня

Повітряні сили попереджали українців про активність ворожої тактичної авіації на південному сході, внаслідок чого існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там повідомили про рух ракети у напрямку Дніпра та загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Скриншот допису Повітряних сил

За даними моніторингового Telegram-каналу monitor, росіяни запустили на Дніпро керовану авіаційну ракету.

Скриншот допису monitor

Зазначимо, що станом на 14:30 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі 10 червня окупанти скинули на житловий квартал у Костянтинівці КАБ-500. Внаслідок авіаудару п’ятеро цивільних громадян дістали поранення.

Також ми писали, що через російський удар КАБами по Харкову є загиблий. Чоловік помер у лікарні.