У Дніпрі у вівторок, 11 червня, чутно вибухи

У Дніпрі пролунали вибухи
У Дніпрі у вівторок, 11 червня, було чутно вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Вибухи в Дніпрі 11 червня
Повітряні сили попереджали українців про активність ворожої тактичної авіації на південному сході, внаслідок чого існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Згодом там повідомили про рух ракети у напрямку Дніпра та загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
За даними моніторингового Telegram-каналу monitor, росіяни запустили на Дніпро керовану авіаційну ракету.
Зазначимо, що станом на 14:30 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, вночі 10 червня окупанти скинули на житловий квартал у Костянтинівці КАБ-500. Внаслідок авіаудару п’ятеро цивільних громадян дістали поранення.
Також ми писали, що через російський удар КАБами по Харкову є загиблий. Чоловік помер у лікарні.
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