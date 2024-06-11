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У Дніпрі пролунали вибухи

11 червня 2024 14:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Дніпрі у вівторок, 11 червня, чутно вибухи
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Дніпрі у вівторок, 11 червня, було чутно вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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Повітряні сили попереджали українців про активність ворожої тактичної авіації на південному сході, внаслідок чого існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там повідомили про рух ракети у напрямку Дніпра та загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Скриншот допису Повітряних сил

За даними моніторингового Telegram-каналу monitor, росіяни запустили на Дніпро керовану авіаційну ракету.

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Скриншот допису monitor

Зазначимо, що станом на 14:30 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Луганській областях та в Криму.

тривога в Україні 11 червня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі 10 червня окупанти скинули на житловий квартал у Костянтинівці КАБ-500. Внаслідок авіаудару п’ятеро цивільних громадян дістали поранення. 

Також ми писали, що через російський удар КАБами по Харкову є загиблий. Чоловік помер у лікарні.

окупанти
вибух
ППО
обстріли
Дніпро
повітряна тривога

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