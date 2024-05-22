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В Днепре раздался мощный взрыв

22 мая 2024 13:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре раздался мощный взрыв
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративный: depositphotos.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрыв в Днепре раздался днем, 22 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Днепре

Информация о звуке взрыва в городе появилась около 13:43.

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Пост о взрыве в Днепре. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для восточных областей.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

После взрыва в Днепре виден дым.

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Дым после взрыва. Фото: t.me/dnepr_operativ

Напомним, утром 22 мая российские оккупанты обстреляли центральную часть Чугуева Харьковской области. Известно, что враг ранил семь человек.

Также в ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.

война
взрыв
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракетный удар

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