В Днепре раздался мощный взрыв
22 мая 2024 13:47
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративный: depositphotos.com
Взрыв в Днепре раздался днем, 22 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Информация о звуке взрыва в городе появилась около 13:43.
Сейчас карта тревог выглядит так:
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для восточных областей.
После взрыва в Днепре виден дым.
Напомним, утром 22 мая российские оккупанты обстреляли центральную часть Чугуева Харьковской области. Известно, что враг ранил семь человек.
Также в ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.
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