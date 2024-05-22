В Днепре раздался мощный взрыв

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративный: depositphotos.com

Взрыв в Днепре раздался днем, 22 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Информация о звуке взрыва в городе появилась около 13:43.

Пост о взрыве в Днепре. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для восточных областей.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

После взрыва в Днепре виден дым.

Дым после взрыва. Фото: t.me/dnepr_operativ

Напомним, утром 22 мая российские оккупанты обстреляли центральную часть Чугуева Харьковской области. Известно, что враг ранил семь человек.

Также в ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.