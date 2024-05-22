У Дніпрі пролунав потужний вибух

Дим у небі після вибуха. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Вибух у Дніпрі пролунав вдень 22 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух у Дніпрі

Інформація про звук вибуху в місті з'явилася приблизно о 13:43.

Допис про вибух у Дніпрі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для східних областей.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Після вибуху в Дніпрі видно дим.

Дим після вибуху. Фото: t.me/dnepr_operativ

Нагадаємо, зранку 22 травня російські окупанти обстріляли центральну частину Чугуєва Харківської області. Наразі відомо, що ворог поранив сім людей.

Також уночі проти 22 травня російські окупанти завдали авіаційного удару по містах Шостка та Конотоп. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.