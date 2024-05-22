У Дніпрі пролунав потужний вибух
22 травня 2024 13:47
Дим у небі після вибуха. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Вибух у Дніпрі пролунав вдень 22 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Вибух у Дніпрі
Інформація про звук вибуху в місті з'явилася приблизно о 13:43.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для східних областей.
Після вибуху в Дніпрі видно дим.
Нагадаємо, зранку 22 травня російські окупанти обстріляли центральну частину Чугуєва Харківської області. Наразі відомо, що ворог поранив сім людей.
Також уночі проти 22 травня російські окупанти завдали авіаційного удару по містах Шостка та Конотоп. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.
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