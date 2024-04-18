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В Днепре раздаются повторные взрывы — в пригороде поднимается густой дым

18 апреля 2024 10:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Днепре раздаются повторные взрывы — в пригороде поднимается густой дым
Дым от взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Днепре раздаются повторные взрывы в четверг, 18 апреля. В городе и области продолжается воздушная тревога из-за баллистических обстрелов.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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10:53 раздался второй взрыв в городе.

10:59 слышен еще один звук взрыва. Перед этим мониторинговые группы сообщали о скоростной цели в направлении Днепра.

Взрывы в Днепре
Скриншот сообщений
Воздушная тревога в Днепре
Скриншот сообщения

По данным местных пабликов, в пригороде поднимается густой дым после взрывов. Пока неизвестно, была ли это работа противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 18 апреля взрывы гремели в Киевской, а впоследствии и в Хмельницкой области. В регионах в разное время была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

Добавим, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 235 ударов по Запорожской области, под прицелом находились семь населенных пунктов. К счастью, гражданские не пострадали.

Также российские захватчики не перестают терроризировать Херсон и область. За минувшие сутки под прицелом врага оказались жилые кварталы в населенных пунктах региона. В результате агрессии РФ 16 человек получили ранения.

война
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россияне
Днепр
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война в Украине

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