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В Днепре российская ракета попала в многоэтажку

28 июля 2023 21:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Обстрел Днепра: россияне попали в многоэтажку
Последствия попадания в Днепре. Фото: СМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 28 июля, россияне атаковали Днепр. Вражеская ракета попала в многоэтажку.

Об этом сообщает народный депутат Украины Александр Бакумов.

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По словам Бакумова, на место происшествия сразу прибыли спасательные службы, как начали работы по спасению людей и ликвидации последствий.

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Сообщение Бакумова. Фото: скриншот

Сетью стали распространяться фото последствий попадания в Днепре. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднялся столб густого черного дыма.

  • Последствия попадания в Днепре. Фото: СМИ
  • Последствия попадания в Днепре. Фото: СМИ
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Также появилось видео с места событий. На нем можно увидеть разрушенные квартиры на самых высоких этажах дома, в некоторых из них взрывной волной выбило окна.

Напомним, 28 июля во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В результате атаки пострадало здание "МВД" так называемой "ДНР".

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