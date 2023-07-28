Обстрел Днепра: россияне попали в многоэтажку

Последствия попадания в Днепре. Фото: СМИ

Вечером, 28 июля, россияне атаковали Днепр. Вражеская ракета попала в многоэтажку.

Об этом сообщает народный депутат Украины Александр Бакумов.

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По словам Бакумова, на место происшествия сразу прибыли спасательные службы, как начали работы по спасению людей и ликвидации последствий.

Сообщение Бакумова. Фото: скриншот

Сетью стали распространяться фото последствий попадания в Днепре. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднялся столб густого черного дыма.

Последствия попадания в Днепре. Фото: СМИ

Последствия попадания в Днепре. Фото: СМИ 1/2 _ 2

Также появилось видео с места событий. На нем можно увидеть разрушенные квартиры на самых высоких этажах дома, в некоторых из них взрывной волной выбило окна.

Напомним, 28 июля во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В результате атаки пострадало здание "МВД" так называемой "ДНР".