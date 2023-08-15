Вибухи в Дніпрі вночі 15 серпня: обстріл ракетами

В Днепре взрывы: обстрел вражескими ракетами
15 августа 2023 04:19
обновлено: 04:43
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
В Днепре ночью, 15 августа, раздались взрывы. Угроза ракетного удара продолжается на всей территории Украины.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 04:25. По всей Украине есть опасность удара ракетами.
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