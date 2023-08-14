Потужні вибухи в Краматорську: зайнялася пожежа

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Пролунали вибухи ввечері, 14 серпня, в Краматорську. Також в Донецькій області в цей час оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 23:54. У Краматорську місцеві мешканці чули два вибухи.

Моніторингові пабліки поширюють фото з місця подій, де зайнялася пожежа.

Пожежа після вибухів у Краматорську. Фото: t.me/Kramatorsk_Slaviyansk_News

Оновлено 00:00. В низці східних областей України оголошено повітряну тривогу. Раніше Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та Донецькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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