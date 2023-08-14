Потужні вибухи в Краматорську: зайнялася пожежа
14 серпня 2023 23:53
оновлено: 00:02
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
Пролунали вибухи ввечері, 14 серпня, в Краматорську. Також в Донецькій області в цей час оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 23:54. У Краматорську місцеві мешканці чули два вибухи.
Моніторингові пабліки поширюють фото з місця подій, де зайнялася пожежа.
Оновлено 00:00. В низці східних областей України оголошено повітряну тривогу. Раніше Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та Донецькій областях.
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