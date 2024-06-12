Вибухи в Донецьку 12 червня — що відомо

Работа ПВО во временно оккупированном Донецке. Фото: скриншот с видео

Во временно оккупированном Донецке в среду, 12 июня, раздавались мощные взрывы. В центре города работала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщают в соцсетях.

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В городе было видно задымление в результате ударов. По словам местных, есть попадания.

Напомним, 29 мая в Киевском районе оккупированного Донецка раздался мощный взрыв. В небе был густой дым.

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва было полностью уничтожено здание "Донбассгражданпроекта", которое служило базой для оккупационных сил.