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В Донецке раздавались мощные взрывы — есть попадания

12 июня 2024 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вибухи в Донецьку 12 червня — що відомо
Работа ПВО во временно оккупированном Донецке. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном Донецке в среду, 12 июня, раздавались мощные взрывы. В центре города работала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщают в соцсетях.

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В городе было видно задымление в результате ударов. По словам местных, есть попадания.

Напомним, 29 мая в Киевском районе оккупированного Донецка раздался мощный взрыв. В небе был густой дым.

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва было полностью уничтожено здание "Донбассгражданпроекта", которое служило базой для оккупационных сил.

взрыв
ПВО
обстрелы
Донецк
война

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