Вибухи в Донецьку 12 червня — що відомо

В Донецке раздавались мощные взрывы — есть попадания
12 июня 2024 13:22
Работа ПВО во временно оккупированном Донецке. Фото: скриншот с видео
Во временно оккупированном Донецке в среду, 12 июня, раздавались мощные взрывы. В центре города работала система противовоздушной обороны.
Об этом сообщают в соцсетях.
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В городе было видно задымление в результате ударов. По словам местных, есть попадания.
Напомним, 29 мая в Киевском районе оккупированного Донецка раздался мощный взрыв. В небе был густой дым.
Впоследствии стало известно, что в результате взрыва было полностью уничтожено здание "Донбассгражданпроекта", которое служило базой для оккупационных сил.
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