Вибухи в Донецьку 12 червня — що відомо

У Донецьку лунали потужні вибухи — є влучання
12 червня 2024 13:22
Робота ППО в тимчасово окупованому Донецьку. Фото: скриншот з відео
У тимчасово окупованому Донецьку у середу, 12 червня, лунали потужні вибухи. У центрі міста працювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомляють у соцмережах.
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У місті було видно задимлення внаслідок ударів. За словами місцевих, є влучання.
Нагадаємо, 29 травня у Київському районі окупованого Донецька пролунав потужний вибух. У небі був густий дим.
Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху було повністю знищено будівлю "Донбассгражданпроєкту", яка слугувала базою для окупаційних сил.
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