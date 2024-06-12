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У Донецьку лунали потужні вибухи — є влучання

12 червня 2024 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Донецьку 12 червня — що відомо
Робота ППО в тимчасово окупованому Донецьку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Донецьку у середу, 12 червня, лунали потужні вибухи. У центрі міста працювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляють у соцмережах.

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У місті було видно задимлення внаслідок ударів. За словами місцевих, є влучання.

Нагадаємо, 29 травня у Київському районі окупованого Донецька пролунав потужний вибух. У небі був густий дим.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху було повністю знищено будівлю "Донбассгражданпроєкту", яка слугувала базою для окупаційних сил.

вибух
ППО
обстріли
Донецьк
війна

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