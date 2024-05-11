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У Донецьку вдарили по ресторану, в якому хотіли відзначити річницю так званої "республіки"

11 травня 2024 15:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Донецьку вдарили по ресторану, в якому хотіли відзначити річницю так званої "республіки"
Вибух у Донецьку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Донецьку у суботу, 11 травня, пролунали потужні вибухи. Відомо, що ракети вдарили по ресторану, в якому хотіли відзначити річницю так званої "республіки".

Про це повідомляють у соцмережах.

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За інформацією місцевих, влучання зафіксували в заклад, де хотіли відзначати 10 років так званої "ДНР".

За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Донецьку Денис Пушилін привітав жителів так званої "ДНР" з десятою річницею "створення". Проте виявилося, що він завантажив на офіційну сторінку діпфейк.

Також українці в Донецьку чекають на повернення Збройних сил. Паралельно вони допомагають, знищуючи російських окупантів та місцевих сепаратистів.

війна
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Донецьк
окупація

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