В Донецке ударили по ресторану, в котором хотели отметить годовщину так называемой "республики"

Взрыв в Донецке. Фото: скриншот с видео

Во временно оккупированном Донецке в субботу, 11 мая, прогремели мощные взрывы. Известно, что ракеты ударили по ресторану, в котором хотели отметить годовщину так называемой "республики".

Об этом сообщают в соцсетях.

Читайте также:

Взрывы в Донецке

По информации местных, попадание зафиксировали в заведение, где хотели отмечать 10 лет так называемой "ДНР".

По предварительной информации, есть погибшие и раненые.

Напомним, глава оккупационной администрации РФ во временно захваченном Донецке Денис Пушилин поздравил жителей так называемой "ДНР" с десятой годовщиной "создания". Однако оказалось, что он загрузил на официальную страницу дип-фейк.

Также украинцы в Донецке ждут возвращения Вооруженных сил. Параллельно они помогают, уничтожая российских оккупантов и местных сепаратистов.