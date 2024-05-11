В Донецке ударили по ресторану, в котором хотели отметить годовщину так называемой "республики"
Во временно оккупированном Донецке в субботу, 11 мая, прогремели мощные взрывы. Известно, что ракеты ударили по ресторану, в котором хотели отметить годовщину так называемой "республики".
Об этом сообщают в соцсетях.
Взрывы в Донецке
По информации местных, попадание зафиксировали в заведение, где хотели отмечать 10 лет так называемой "ДНР".
По предварительной информации, есть погибшие и раненые.
Напомним, глава оккупационной администрации РФ во временно захваченном Донецке Денис Пушилин поздравил жителей так называемой "ДНР" с десятой годовщиной "создания". Однако оказалось, что он загрузил на официальную страницу дип-фейк.
Также украинцы в Донецке ждут возвращения Вооруженных сил. Параллельно они помогают, уничтожая российских оккупантов и местных сепаратистов.
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