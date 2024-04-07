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Ватажок самопроголошеної ДНР Пушилін привітав "співвітчизників" діп-фейком

7 квітня 2024 16:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ватажок самопроголошеної ДНР Пушилін привітав "співвітчизників" діп-фейком
Ватажок самопроголошеної ДНР Денис Пушилін. Фото: Associated Press
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Очільник окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Донецьку Денис Пушилін привітав жителів так званої ДНР з 10-ю річницею "створення". Проте виявилося, що він завантажив на офіційну сторінку діп-фейк.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Відео Пушиліна виявилося діп-фейком

У неділю, 7 квітня, на офіційних сторінках Пушиліна з'явилося відео, з привітаннями "співвітчизників" з 10-річчям створення самопроголошеної ДНР.

Перевіривши відео на сайті Deepware стало зрозуміло, що відео з 97% вірогідністю є діп-фейком. Причини, чому ватажок бойовиків ДНР, виставив фейкове "привітання" — невідомі.

Резкльтат перевірки відео на сайті Deepware. Фото: скриншот
Результат перевірки відео на сайті Deepware. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала нові злочини на тимчасово окупованих територіях Донецької області. В СБУ висунули підозру ватажкам ДНР за організацію "виборів".

Раніше ми писали, що в самопроголошеній ДНР військовий злочинець Едуард Басурін зробив заяву про намір захопити Одесу.

ДНР
фейки
Донецьк
окупація

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