Сколько вагнеровцев в Беларуси: в ГНС назвали цифру

ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Фото: motolko.help

Ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, провокаций со стороны Беларуси пока не отмечено. 5 тысяч находящихся в Беларуси вагнеровцев не представляют значительной угрозы для нашей страны.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"На территории Беларуси находится около 5 тысяч вагнеровцев, но они не представляют значительной угрозы для нашей страны. Однако мы должны быть готовы к развитию любой ситуации, особенно по привлечению вагнеровцев к дестабилизационным действиям на границе. К провокационным угрозам также готовятся страны Европы", — отметил Демченко.

По его словам, в близости к границам Украины не фиксируется военная техника или личный состав из разных подразделений как армии Беларуси и России, так и российских наемников из ПВК.

В целом украинская граница в направлении Беларуси укрепляется как по линии границы, так и в приграничье.

Напомним, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, наступление из Беларуси на Киев не исключено. Однако все враждебные намерения зависят от решений высшего политического руководства РФ.