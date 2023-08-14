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Повторний наступ з Білорусі на Київ все ще можливий, — Наєв

14 серпня 2023 12:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Повторний наступ з Білорусі на Київ все ще можливий, — Наєв
Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Фото: пресслужба Обʼєднаних сил
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Наступ з Білорусі на Київ — не виключений. Однак усі ворожі наміри залежать напряму від рішень вищого політичного керівництва РФ.

Про це заявив командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтервʼю для РБК-Україна.

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"Ми розуміємо, що ворожі наміри залежать тільки від рішень вищого політичного керівництва РФ. Отже, з огляду на зазначене така ймовірність існує, але станом на даний момент вона не підкріплена силами та засобами. Але, це не означає, що надалі воно не може відбутися, все залежатиме від "а" – прийняття рішень, "б" – від наявності сил і засобів", — сказав Наєв.

Він також додав, що українська розвідка постійно моніторить ситуацію та своєчасно доводить інформацію до керівництва ЗСУ та відповідних командувачів угруповань.

 

ㅤНагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 14 серпня російський противник здійснив масований наліт, використовуючи безпілотні ударні апарати та ракети класу "повітря-земля". Втім, Повітряні сили ЗСУ успішно знищили ворожі цілі.

Додамо, українські захисники продовжують вести активну боротьбу проти російських окупантів. Так, минулої доби було ліквідовано 530 російських солдатів.

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