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У ДПС назвали точну кількість вагнерівців у Білорусі

18 серпня 2023 06:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Скільки вагнерівців у Білорусі: у ДПС назвали цифру
ПВК "Вагнер" у Білорусі. Фото: motolko.help
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Ситуація на україно-білоруському кордоні контрольована, провокацій з боку Білорусі наразі не відмічено. 5 тисяч вагнерівців, які перебувають у Білорусі, не становлять значної загрози для нашої країни. 

Про це в інтерв`ю Новини.LIVE розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"На території Білорусі перебуває близько 5 тисяч вагнерівців, але вони не становлять значної загрози для нашої країни. Проте маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, особливо щодо залучення вагнерівців до дестабілізаційних дій на кордоні. До провокаційних загроз також готуються країни Європи", — зазначив Демченко.

Загалом, за його словами, у близькості до кордонів України не фіксується військова техніка чи особовий склад з різних підрозділів як армії Білорусі та Росії, так і російських найманців із ПВК.

Загалом український кордон у напрямку Білорусі укріплюється як по лінії кордону, так і в прикордонні.

Нагадаємо, за словами командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, наступ з Білорусі на Київ не виключений. Однак усі ворожі наміри залежать напряму від рішень вищого політичного керівництва РФ.
 

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