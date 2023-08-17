ДРГ прорываются в Сумской и Черниговской областях: подробности ГПС

В ГПС рассказали о коварных ударах врага на пограничье
Россия ежедневно наносит удары по приграничной территории Сумщине, Черниговщине и Харьковщине. За последнее время количество обстрелов увеличилось втрое. Вдобавок в направлении Сумской и Черниговской областей враг также активно использует и ДРГ.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По его словам, вражеские обстрелы несут угрозу мирным людям. Довольно часто они либо хаотичны, либо нацелены на населенные пункты. Уничтожается инфраструктура, гражданские дома и, к сожалению, также есть и погибшие и травмированные.
"За август зафиксировано свыше 500 обстрелов из артиллерии, минометов, самолетов, танков, стрелкового оружия. В последнее время по направлению Сумщины и Черниговщины враг использует еще и ДРГ. До 10 человек тайком пытаются пройти на нашу территорию, минуют пути и даже расстреливают гражданские автомобили, которые двигаются в украинском пограничьи", — отметил Демченко.
Однако, по его словам, украинские Силы обороны, в том числе и ГНС, ведут активную разведку по выявлению ДРГ-групп. Сразу открывается огонь на поражение и диверсанты отходят за линию границы.
Напомним, по словам командующего Сил обороны Украины Сергея Наева, российские оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Украины.
Так, в ночь на 1 августа вражеские диверсанты пытались пройти через границу на Черниговщине.