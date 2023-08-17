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В ГПС рассказали о коварных ударах врага на пограничье

17 августа 2023 06:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
ДРГ прорываются в Сумской и Черниговской областях: подробности ГПС
Последствия вражеских обстрелов Сумщины. Фото: Нацполиция
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Россия ежедневно наносит удары по приграничной территории Сумщине, Черниговщине и Харьковщине. За последнее время количество обстрелов увеличилось втрое. Вдобавок в направлении Сумской и Черниговской областей враг также активно использует и ДРГ.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, вражеские обстрелы несут угрозу мирным людям. Довольно часто они либо хаотичны, либо нацелены на населенные пункты. Уничтожается инфраструктура, гражданские дома и, к сожалению, также есть и погибшие и травмированные.

"За август зафиксировано свыше 500 обстрелов из артиллерии, минометов, самолетов, танков, стрелкового оружия. В последнее время по направлению Сумщины и Черниговщины враг использует еще и ДРГ. До 10 человек тайком пытаются пройти на нашу территорию, минуют пути и даже расстреливают гражданские автомобили, которые двигаются в украинском пограничьи", — отметил Демченко.

Однако, по его словам, украинские Силы обороны, в том числе и ГНС, ведут активную разведку по выявлению ДРГ-групп. Сразу открывается огонь на поражение и диверсанты отходят за линию границы.

Напомним, по словам командующего Сил обороны Украины Сергея Наева, российские оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Украины.

Так, в ночь на 1 августа вражеские диверсанты пытались пройти через границу на Черниговщине.

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