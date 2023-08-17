ДРГ прориваються на Сумщині та Чернігівщині: подробиці ДПС

У ДПС розповіли про підступні удари ворога на прикордонні
Росія щодня завдає ударів по прикордонній території Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. За останній час кількість обстрілів збільшилася втричі. На додачу у напрямку Сумської та Чернігівської областей ворог також активно використовує й ДРГ.
Про це в інтерв`ю Новини.LIVE розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
За його словами, ворожі обстріли несуть загрозу мирним людям. Досить часто вони або хаотичні, або націлені на населені пункти. Нищиться інфраструктура, цивільні будинки і, на жаль, також є і загиблі й травмовані.
"За серпень зафіксовано понад 500 обстрілів з артилерії, мінометів, літаків, танків, стрілецької зброї. Останнім часом по напрямку Сумщини та Чернігівщини ворог використовує ще й ДРГ. До 10 осіб потайки намагаються пройти на нашу територію, мінують шляхи на прикордонні, а інколи розстрілюють цивільні автівки, що рухаються в українському прикордонні", — зазначив Демченко.
Проте, за його словами, українські Сили оборони, зокрема й ДПС, ведуть активну розвідку з виявлення ДРГ-груп. Відразу відкривається вогонь на ураження, і диверсанти відходять за лінію кордону.
Нагадаємо, за словами командувача Сил оборони України Сергія Наєва, російські окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні України.
Так, у ніч на 1 серпня ворожі диверсанти намагались пройти через кордон на Чернігівщині.