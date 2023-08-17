ДРГ прориваються на Сумщині та Чернігівщині: подробиці ДПС

Наслідки ворожого обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

Росія щодня завдає ударів по прикордонній території Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. За останній час кількість обстрілів збільшилася втричі. На додачу у напрямку Сумської та Чернігівської областей ворог також активно використовує й ДРГ.

Про це в інтерв`ю Новини.LIVE розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Читайте також:

За його словами, ворожі обстріли несуть загрозу мирним людям. Досить часто вони або хаотичні, або націлені на населені пункти. Нищиться інфраструктура, цивільні будинки і, на жаль, також є і загиблі й травмовані.

"За серпень зафіксовано понад 500 обстрілів з артилерії, мінометів, літаків, танків, стрілецької зброї. Останнім часом по напрямку Сумщини та Чернігівщини ворог використовує ще й ДРГ. До 10 осіб потайки намагаються пройти на нашу територію, мінують шляхи на прикордонні, а інколи розстрілюють цивільні автівки, що рухаються в українському прикордонні", — зазначив Демченко.

Проте, за його словами, українські Сили оборони, зокрема й ДПС, ведуть активну розвідку з виявлення ДРГ-груп. Відразу відкривається вогонь на ураження, і диверсанти відходять за лінію кордону.

Нагадаємо, за словами командувача Сил оборони України Сергія Наєва, російські окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні України.

Так, у ніч на 1 серпня ворожі диверсанти намагались пройти через кордон на Чернігівщині.