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Вночі ворожа ДРГ намагалась вдертись в Україну: що відомо

1 серпня 2023 13:07
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Валерія Пержун
редактор
Вночі ворожа ДРГ намагалась вдертись в Україну: що відомо
Російські окупанти в полі. Ілюстративне фото: рос.ЗМІ
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Валерія Пержун
редактор

 

Російські окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця у обороні України. Так, у ніч на 1 серпня ворожі диверсанти намагались пройти через кордон на Чернігівщині. 

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Про це повідомив командувач Сил оборони України Сергій Наєв.

Що відомо про спробу ДРГ прорватись в Україну

Окупанти вже не одноразово намагались вдертись в Україну. Однак щоразу їх успішно зупиняють прикордонники. Так було і вночі 1 серпня на Чернігівщині.

"Минулої ночі на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника", — повідомив командувач Сил оборони України Сергій Наєв.

За його словами, ДРГ через тепловізор помітили прикордонники.

"Чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів", — зазначив він.

Прикордонники відкрили по ворогам вогонь на ураження, що змусило окупантів вшиватися. 

"Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України. Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог в чергове поніс втрати та не досяг поставленої мети", — розповів Наєв.

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Скриншот повідомлення Сергія Наєва

Нагадаємо, Наєв розповів, чому до Білорусі прибувають "вагнерівці".

Також раніше Наєв анонсував серйозне посилення північного кордону.

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