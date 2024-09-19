Война в Украине — пограничники уничтожили на Запорожье технику россиян

В ГПСУ показали, как пограничники испепелили технику россиян на Запорожье
19 сентября 2024 10:54
Уничтожение техники и позиций оккупантов. Фото: скриншот с видео
Украинские пограничники нанесли точный удар и превратили технику оккупантов в металлолом. Это произошло на Запорожском направлении.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 19 сентября, и показали соответствующее видео.
Читайте также:
Потери россиян на Запорожском направлении
В результате успешной работы, украинские пограничники обнаружили и нанесли удар по колонне военной техники врага.
Кроме того, они уничтожили наблюдательный пост россиян на Запорожском направлении.
На видео видно, что техника превратилась в кучу металлолома, а от позиций из-за удара и пожара почти не осталось следа.
Читайте Новини.LIVE!