Война в Украине — пограничники уничтожили на Запорожье технику россиян

Уничтожение техники и позиций оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники нанесли точный удар и превратили технику оккупантов в металлолом. Это произошло на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 19 сентября, и показали соответствующее видео.

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В результате успешной работы, украинские пограничники обнаружили и нанесли удар по колонне военной техники врага.

Кроме того, они уничтожили наблюдательный пост россиян на Запорожском направлении.

На видео видно, что техника превратилась в кучу металлолома, а от позиций из-за удара и пожара почти не осталось следа.