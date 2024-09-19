Війна в Україні — прикордонники знищили на Запоріжжі техніку росіян

Знищення техніки та позицій окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники завдали влучного удару і перетворили техніку окупантів на брухт. Це трапилося на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у четвер, 19 вересня, та показали відповідне відео.

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Внаслідок успішної роботи, українські прикордонники виявили та завдали удару по колоні військової техніки ворога.

Крім того, вони знищили спостережний пост росіян на Запорізькому напрямку.

На відео видно, що техніка перетворилась на купу брухту, а від позицій через удар та пожежу майже не залишилось сліду.