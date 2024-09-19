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У ДПСУ показали, як прикордонники спопелили техніку росіян на Запоріжжі

19 вересня 2024 10:54
Катерина Османська - Редактор
Війна в Україні — прикордонники знищили на Запоріжжі техніку росіян
Знищення техніки та позицій окупантів. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Українські прикордонники завдали влучного удару і перетворили техніку окупантів на брухт. Це трапилося на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у четвер, 19 вересня, та показали відповідне відео.

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Внаслідок успішної роботи, українські прикордонники виявили та завдали удару по колоні військової техніки ворога. 

Крім того, вони знищили спостережний пост росіян на Запорізькому напрямку. 

На відео видно, що техніка перетворилась на купу брухту, а від позицій через удар та пожежу майже не залишилось сліду. 

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