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В ГПСУ показали кадры уничтожения полевого склада врага

14 апреля 2024 15:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В ГПСУ показали кадры уничтожения полевого склада врага
Уничтожение вражеского склада. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские военные успешно уничтожили вражеский склад боеприпасов в Купянском районе. Известно, что они сбросили боеприпас с беспилотника.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в воскресенье, 14 апреля.

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ГПСУ уничтожила склад боеприпасов врага

Согласно сообщению ГПСУ, пограничники из бригады "Месть" Гвардии наступления ликвидировали вражеский полевой склад с помощью боеприпасов, сброшенных с беспилотников.

"Уничтожен полевой состав боекомплекта оккупантов на Купянском направлении: пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" продолжают наносить врагу поражение сбросами с БпЛА", — отметили в ГПСУ.

Напомним, что командующий Воздушными силами подтвердил уничтожение вражеского командного пункта в Луганске.

Ранее мы писали, что бойцы 47-й ОМБр показали работу БМП Bradley, которая эффективно отработала по российским оккупантам под Авдеевкой Донецкой области.

россия
война
пограничники
военные склады
оккупанты
война в Украине
ГПСУ

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