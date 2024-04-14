В ГПСУ показали кадры уничтожения полевого склада врага

Уничтожение вражеского склада. Фото: скриншот

Украинские военные успешно уничтожили вражеский склад боеприпасов в Купянском районе. Известно, что они сбросили боеприпас с беспилотника.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в воскресенье, 14 апреля.

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Согласно сообщению ГПСУ, пограничники из бригады "Месть" Гвардии наступления ликвидировали вражеский полевой склад с помощью боеприпасов, сброшенных с беспилотников.

"Уничтожен полевой состав боекомплекта оккупантов на Купянском направлении: пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" продолжают наносить врагу поражение сбросами с БпЛА", — отметили в ГПСУ.

Напомним, что командующий Воздушными силами подтвердил уничтожение вражеского командного пункта в Луганске.

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