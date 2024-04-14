У ДПСУ показали кадри знищення польового складу ворога

Знищення ворожого складу. Фото: скриншот

Українські військові успішно знищили ворожий склад боєприпасів у районі Куп’янська. Відомо, що вони скинули боєприпас з безпілотника.

Про це повідомила Державна прикордонна служба у неділю, 14 квітня.

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Згідно з повідомленням ДПСУ, прикордонники з бригади "Помста" Гвардії наступу ліквідували ворожий польовий склад з допомогою боєприпасів, скинутих з безпілотників.

"Знищено польовий склад боєкомплекту окупантів на Куп’янському напрямку: прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" продовжують наносити ворогу ураження скидами з БпЛА", — зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, що командувач Повітряних сил підтвердив знищення ворожого командного пункту у Луганську.

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